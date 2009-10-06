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Yaşam

Tunceli'de askeri birlikte intihar

Tunceli'nin merkez Sarıtaş Köyü'nde görevli askeri birlikte bir er tabancayla intihar etti.

06 Ekim 2009 03:00

Tunceli'nin merkez Sarıtaş Köyü'nde görevli askeri birlikte bir er tabancayla intihar etti.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde konuşlu bulunan 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'ndan, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için sürdürülen operasyon kapsamında, Tunceli merkez Sarıtaş köyündeki birliğe geçici görevle gelen bir er, intihar etti.

Tunceli Valiliği'nden verilen bilgide, erin adı açıklanmazken, Antalya nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

İntiharla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

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