Tunceli'de 9 öğrenci, evine baskın yapılarak gözaltına alındı

Tunceli Üniversitesi'nde eğitim gören 6'sı kız, 3'ü erkek toplam 9 öğrenci polis tarafından gözaltına alındı.

Tunceli'de polis, Moğultay Mahallesi'nde öğrencilerin kaldığı evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Baskınlarda öğrencilerin evlerinde terörle mücadele polisleri tarafından aramalar yapıldı.



Yapılan aramalar sonrası öğrencilerin evlerinde bulunan bilgisayarların hard disklerine ve bazı dokümanlara el konulurken, gözaltına alınan öğrencilerin çevik kuvet otobüsü ile sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldükleri belirtildi.

9 öğrencinin hangi amaçla yada hangi örgütle bağlantılı olarak gözaltına alındıkları açıklanmadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.