Tunceli'de 6 ayda erken teşhis ile 33 kadının kansere yakalanması önlendi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de, İl Sağlık Müdürlüğü\'nün kanser ile mücadele çalışmaları kapsamında, son 6 ay içerisinde 1748 kadın üzerinde yapılan kanser taramasında, 33 kadında kanserleşme potansiyeli olan doku tespit edildi ve erken teşhis sayesinde bu kadınların kansere yakalanmaları önlenmiş oldu. İl Sağlık Müdürü Sercan Özaydın, Tunceli\'de kanser tarama ve erken teşhis çalışmalarında 6 aylık dönemde yaptıkları çalışmalar ile Türkiye\'de birinci sırada bulunduklarını belirterek, \"İl genelinde 3 bin 473 kadın ve erkek üzerinde yapılan kolon kanseri taraması sonucunda ise 30 hastada kanser potansiyeli olan doku tespit edildi ve bu hastalara hızla müdahale edilerek kanser hastalığına yakalanmadan bu hastalarımız da sağlıklarına kavuşarak kurtulmuş oldular\" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü\'nce son 6 ayda kent genelinde yapılan kanser tarama verileri açıklandı. Tunceli Sağlık Müdürü Sercan Özaydın, 3 bin 473 kadın ve erkek üzerinde yapılan kolon kanseri taraması sonucunda, 30 hastada kanser potansiyeli olan doku tespit edildiğini kaydetti. Müdür Özaydın, 1748 kadın üzerinde yapılan kanser taramasında da 33 kişide kanserleşme potansiyeli olan doku tespit edildiğini ve erken teşhis sayesinde kadınların kansere yakalanmalarının önlendiğini söyledi. Özayadın, kanser taraması yapılan hastaların 50 ila 60 yaş aralığında olduğunu belirtti.

\'ERKEN TANI ÇALIŞMALARINDA TUNCELİ EN BAŞARILI\'

Özaydın, Tunceli\'de erken teşhis ve tarama programları ile birçok hastanın kansere yakalanmadan erken tanı sayesinde kurtulduğunu ve bu çalışmalar ile kentin Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 6 aylık dönemde, kanser taraması ve erken tanı konusunda Türkiye\'de en başarılı il olduğunu söyledi. İl Sağlık Müdürü Sercan Özaydın, şöyle konuştu:

\"Sağlık Bakanlığı\'nın Türkiye çapında yürüttüğü çalışmalar sonucunda özellikle akciğer kanseri, meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanserinin çok üst sıralarda olduğu tespit edildi. Bakanlığımız toplumda yaygın olarak görülen bu kanser türleri ile mücadelede, erken tanı çalışmaları için bütün sağlık müdürlüklerini seferber etti. Tunceli Sağlık Müdürlüğü olarak kısa sürede çalışmalarınızı en üst seviyede hızlandırdık. Bizlerin amacı henüz kanserleşme başlamadan önce erken tanı ile kanserleşme olmadan hastalığı ortadan kaldırmaktır. KATEM birimimizin çalışmaları ile çok ucuz ve pratik yöntemler ile kanser taramalarımızı il geneline yayarak cok ciddi bir çalışma başlattık.\"

KANSER TARAMASI VE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Kanser taraması ve erken teşhisin önemine dikkat çeken Özaydın, \"Kadınlarımızda yaygın olan rahim ağzı kanserinin önlenmesi çok basit bir yöntem ile gerçekleşiyor. 4 dakikalık bir çalışma ile kadınlarımızda rahim bölgesinde alınan bir sürüntü örneği ile hayat kurtarıyoruz. Rahim içinde alınan sürüntü örneğini gerekli merkezlere göndererek 15 günlük süre içine yapılan testler sonucunda kanserleşemeye müsait bir dokunun olup olmadığını, bu hastalığa neden olacak virüsü taşıyıp taşımadığını tespit ederek duruma göre hastaya yapılacak erken müdahale ile kanser riski tamamen ortadan kaldırıyor\" dedi.



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