Tunceli'de 562 kişinin çalışacağı tekstil fabrikası kurulacak

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de bir süre önce açılan tekstil fabrakasının ardından, iş adamı Selçuk Bozkurt, Vali Tuncay Sonel ile bir araya gelerek kentte kuracağı yeni tekstil fabrakasıyla ilgili protokol imzaladı.

Tuncelili olan ve Adana\'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren işadamı Selçuk Bozkurt, Vali Tuncay Sonel ile yaptığı görüşmenin ardından kentte bir tekstil fabrikasının kurulmasına karar verildi. Bir süre önce, sadece kadınların çalıştığı tekstil fabrakasının kurulduğu Tunceli\'de ikinci tekstil fabrakasını kurmak için kente gelen işadamı iş adamı Bozkurt, Vali Sonel\'i makamında ziyaret ederek, kuracağı fabrika için protokol imzaladı.

562 kişinin istihdam edileceği fabrikanın protokol imza töreninde konuşan Vali Sonel, burada üretilecek ürünlerin yurt dışına ihraç edilmesiyle Tunceli\'de ilk kez ihracatın yapılacağını söyledi. Vali Sonel, fabrikada çalışanların servis ve yemek masraflarını da kendileri karşılayacaklarını ifade ederek, \"Tunceli\'de büyük bir işsizlik var. Eğitimli ve bilgili bir ilimiz ama işşislik ileri safhada. Bu sorunu çözmek için iki iş adamı ile görüşmeler yaptık. İki ayrı tekstil fabrikası kuracağız. Yer konusunda hem valilik hem belediye olarak gereken ne varsa yapacağız. İşçilerin servis ve yemek ücretlerini biz karşılayacağız. Bugün protokol imzalayacağımız şirketin sahibi Selçuk Bozkurt, burada üretilen tekstil ürünlerini yurt dışına ihraç etmesiyle Tunceli\'de ilk kez ihracat gerçekleşmiş olacak. Bugün protokol imzalayacağım iş adamımız ilk etapta 162 kişi ile işe başlayacak kısa süre sonra bu sayı 562 olacak. Daha önceki tekstil fabrikasında da hedef 1062 böylelikle Tuncelimiz\'de yaklaşık 8 ay içinde bin 600 kişi iş sahibi olacak bunların büyük bölümü kadınlar olacak. Bizim amacımız Tunceli\'de vatandaşlarımıza iş ve aş vermek\" dedi.

İş adamı Selçuk Bozkurt da, memleketi Tunceli\'ye yatırım yapmaktan mutluluk duyduğunu kaydederek, \"Ben severek ve isteyerek burada bu tekstil fabrikasını kuracağım. İşsizliğin giderilmesine büyük bir katkı sağlayacağız. 562 Tuncelili iş sahibi olacak. Burada üretilecek tekstil ürünleri yurt dışına ihraç edilecek ve Tunceli ihracat yapmış kentler arasında yer alacak bu durumda beni gururlandırıyor\" diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Sonel ile iş adamı Bozkurt arasında kurulacak tekstil fabrakasının protokolü imzalandı.

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