Tunceli'de 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi

T24 - Tunceli'nin Pertek ilçesinde terör örgütü PKK tarafından bir baz istasyonunda tuzaklanmış 5 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.



Pertek Kaymakamlığı'ndan alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince yapılan kontrollerde, Söğüttepe köyünün üst kısmındaki baz istasyonunda, teröristlerce döşenmiş telsiz düzenekli, fünyeli ve tuzaklanmış 5 kilogram ağırlığında patlayıcı madde tespit edildi.



Çevre güvenliğinin alınmasının ardından, patlayıcı madde Pertek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince imha edildi.



Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesindeki ''Bölücü Terör Örgütüyle Mücadeleye'' ilişkin duyuruda, önceki gün Tunceli'nin Pertek ilçesi Söğüttepe köyü bölgesinde, güvenlik güçlerince yapılan faaliyet sonucu, terör örgütü mensupları tarafından hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı maddenin bulunarak imha edildiği bildirilmişti.

