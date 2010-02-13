T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tunceli'de 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Tunceli'nin Pertek ilçesinde terör örgütü PKK tarafından bir baz istasyonunda tuzaklanmış 5 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

13 Şubat 2010 02:00

T24 - Tunceli'nin Pertek ilçesinde terör örgütü PKK tarafından bir baz istasyonunda tuzaklanmış 5 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Pertek Kaymakamlığı'ndan alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince yapılan kontrollerde, Söğüttepe köyünün üst kısmındaki baz istasyonunda, teröristlerce döşenmiş telsiz düzenekli, fünyeli ve tuzaklanmış 5 kilogram ağırlığında patlayıcı madde tespit edildi.

Çevre güvenliğinin alınmasının ardından, patlayıcı madde Pertek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesindeki ''Bölücü Terör Örgütüyle Mücadeleye'' ilişkin duyuruda, önceki gün Tunceli'nin Pertek ilçesi Söğüttepe köyü bölgesinde, güvenlik güçlerince yapılan faaliyet sonucu, terör örgütü mensupları tarafından hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı maddenin bulunarak imha edildiği bildirilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24