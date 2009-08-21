Tunceli’de 5 bölge sivil geçise yasaklandı

GENELKURMAY Başkanlığı’nın, Tunceli’de 5 ayrı bölgeyi ‘geçici askeri güvenlik bölgesi’ ilan etmesinin ardından, bu bölgelere sivillerin girişleri yasaklandı.



23 Ağustos- 23 Kasım tarihleri arasında sivil insanların girişine kapatılan bölgelerin koordinatları Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanırken, bu bölgelere belirlenen tarihler arasında sivillerin girişinin yasak olduğu bildirildi. Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, Tunceli genelinde terör örgütü PKK’nın en çok kullandığı ve barındığı stratejik öneme sahip bölgelerin güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi. Tunceli merkeze bağlı Kutudere Vadisi’nin kuzeyinde kalan dağlık alanlar, Pülümür İlçesi Büyerbaba Dağı bölgesi, Ovacık İlçesi Ahpanos Vadisi, Kadısırtı bölgeleri, yine Pülümür ile Ovacık ilçeleri arasında kalan Mercan ve Munzur dağlarının büyük bölümü, Nazimiye ile Pülümür ilçeleri arasında yer alan Altı Hüseyin ve Dokuzkaya Bölgeleri, söz konusu tarihlerde sivillerin girişine kapatıldı.



Ayrıca terör örgütünün Sivas, Erzincan ve Karadeniz bölgesine geçişler için kullandığı Ovacık, Çemişkezek ve Hozat İlçeleri arasında yer alan Aliboğazı bölgesinin de geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildiği kaydedildi.



Tunceli’de 7 Mayıs ve 7 Temmuz tarihleri arasında da beş ayrı bölge geçici güvenlik bölgesi ilan edilmiş, bunun üzerine Tunceli’de bulunan bir çok sivil toplum temsilcisinin yaptığı açıklamada bu güvenlik bölgelerinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmüştü. İHD Tunceli Temsilcisi avukat Barış Yıldırım, Genel Kurmay Başkanlığı’nın, Tunceli bölgesinde ilan ettiği geçici güvenlik bölgelerini, insan haklarına ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle güvenlik bölgelerinin iptali için Ankara İdari Mahkemesi’ne dava açmıştı.



