Tunceli'de 5 bin kişi Munzur Vadisi için yürüdü

Bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları Munzur Vadisi’ne baraj projesini, ‘Munzur Vadisi’ne barajlara hayır’ yürüyüşüyle protesto etti.



Tunceli Belediye Başkanı DTP'li Edibe Şahin, 7 ilçenin belediye başkanları, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri üyesi yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüşe, kent dışından gelenler de destek verdi. Kent merkezinde toplanan protestocular, 2 kilometre uzaklıktaki Munzur Çayı kıyısındaki Kemerbel Mevkii’ne yürüyüşe geçti. ‘Munzur Vadisi doğal sit alanı ilan edilsin’ yazılı pankart taşıyan protestocular, sık sık ‘Munzur’da baraj istemiyoruz’, ‘Dersim onurdur onuruna sahip çık’ sloganları attı.



'Munzur Vadisi SİT alanı ilan edilsin '



Protestocular Kemerbel Mevkii’ne geldiklerinde Munzur Çayı’na taş attı. Yürüyüşü düzenleyen tertip komitesi başkanı avukat Barış Yıldırım, “Tunceliler 1937 ve 1938 yıllarında uğradıkları büyük zulümler sonucunda o dönem hiç bir zulme baş eğmeyeceklerine dair birbirlerine söz vererek Munzur Çayı’na taş attılar. Biz de bugün Munzur Vadisi’ne taş atarak vadiye baraj yaptırmamak için atalarımız gibi bütün topluma söz veriyoruz” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Munzur Vadisi’ni biran önce SİT alanı ilan etmesini isteyen Yıldırım, şunları söyledi:



“Munzur Vadisi Türkiye’nin ilk Milli Parkları arasında yer almaktadır. Munzur Vadisi doğal güzellikleriyle Türkiye’nin en önemli turizm alanları içinde yer almaktadır. Vadi içinde 42 çeşit endemik bitki türü ve yine birçok endemik hayvan türü yaşamaktadır. Eğer Munzur Vadisi’nde projeye alınan çok sayıda barajlar yapılırsa bu endemik bitki ve hayvan türleri tamamen yok olur ve bölge iklimi tamamen değişerek büyük bir iklim felaketi de yaşanacaktır. Kültür Bakanlığı daha önceki yıllarda vadi içinde yapılan araştırmaların ardından vadinin kesinlikle doğal SİT alanı ilan edilmesi için rapor hazırlamıştı. Ancak bizim SİT alanı yapılması için bakanlığa yaptığımız başvuru uygun görülmeyerek reddedildi. Oysa bakanlığın kendi raporlarında bu vardır. Biz konuyu mahkemeye taşıyarak dava açtık ve bu davamız devam ediyor. Tunceli kesinlikle bu mücadeleden galip çıkacak ve vadi doğal SİT alanı ilan edilecektir. Biz baraj yapımlarının durdurarak büyük bir doğa katliamının önüne geçeceğiz.”



Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin, daha sonra Munzur Çayı kıyısına, sembolik olarak ‘Munzur Vadisi doğal SİT alanı’ yazılı tabela astı. Daha sonra davul zurna eşliğinde halaylar çekilerek eylem bitirildi. (DHA)





