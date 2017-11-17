Tunceli'de 4 teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Ovacık ilçesi kırsalında dün helikopter destekli yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristin, yasa dışı sol örgüt Maoist Komünist Partisi-Halk Kurtuluş Ordusu (MKP-HKO) mensubu oldukları ortaya çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı\'nın (MİT) istihbaratı ve yer tespitinin ardından yapılan operasyonda etkiesiz hale getirilen teröristlerden birinin, örgütün \'sözde\' Türkiye komitesi askeri kanat sorumlusu olduğu belirtildi.

Ovacık\'ta, Munzur Dağları Karagöl bölgesinde dün gerçekleştirilen ve 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonun detayları ortaya çıktı. Güvenlik birimlerinin verdiği bilgiye göre, Ovacık yakınlarında 1 Ağustos 2017 tarihinde çıkan çatışmada MKP-HKO\'nun \'sözde\' Türkiye komitesi silahlı kanat sorumlu olan \'Şahin\' kod adlı Yılmaz Kes\'in 3 arkadaşı ile birlikte öldürülmesinden sonra, MİT, Kes\'in yerine kimin getirildiğini tespit için sıkı bir çalışma başlattı. MİT, yaptığı çalışma sonucu terör örgütünün Yılmaz Kes\'in yerine, Tunceli Nazımiye doğumlu olan \'Cenk\' kod adlı Eren Tali\'yi getirdiğini belirledi ve örgütün faaliyetlerini sıkı takibe aldı.

Eren Tali\'nin, 2\'si kadın, 3 terörist ile birlikte Munzur Dağları Karakgöl Vadisi içinde bulunduğunu saptayan MİT\'in istihbaratı sonucu, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı\'nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı özel eğitimli JÖH timleri, helikopterlerle bölgeye indirildi. Teröristlerin operasyonu önceden fark etmemesi için bölge üzerinde insansız hava aracı dahi uçurulmazken, karadan da bölgeye iki tim gönderildi. Etrafı çembere alınan teröristler \'Teslim ol\' çağrısına silahla karşılık verince, çatışma çıktı. Çatışmada, MKP-HKO\'nun \'sözde\' Türkiye komitesi askeri kanat sorumlusu Eren Tali\'nin aralarında bulunduğu 4 törerist öldürüldü.



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