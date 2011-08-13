-Tunceli'de "kazı" yeniden başladı TUNCELİ (A.A) - 13.08.2011 - Tunceli'de toplu mezar olduğu iddia edilen bölgedeki kazı çalışmalarına yeniden başlandı. Çemişgezek ilçesi Sağven Mahallesi'ndeki ilçe jandarma komutanlığı yanında, Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Şeref Gürkan gözetiminde yapılan ve dün ara verilen kazı çalışmalarına bugün saat 08.30 itibariyle devam edildi. 1997 yılında Aliboğazı mevkisinde girdikleri çatışmada öldürülen 19 kişinin bulunduğu ileri sürülen toplu mezar kazısı, ilçe jandarma komutanlığı yanında, bu noktaya 300 metre uzaklıktaki bölgede ve Taratlı köyü grup yol ayrımında olmak üzere üç bölgede sürdürülüyor. İş makinelerinin de kullanıldığı kazı çalışmalarında, insana ait olduğu tespit edilen kemiklerin uygun bir şekilde alınması hedefleniyor. Dün yapılan kazılarda, jandarma karakolu yanında ve bu noktaya 300 metre mesafedeki noktada 5 kişiye ait olduğu belirtilen insan kemiklerine rastlanmıştı. Çemişgezek ilçesinde 1997 yılında Aliboğazı mevkisinde meydana gelen çatışmada, aralarında Ali Yıldız'ın da bulunduğu terör örgütü PKK mensubu 19 kişinin, girilen çatışmada öldürüldükten sonra Sağven Mahallesi'ne toplu olarak gömüldükleri iddia edilmişti. Ali Yıldız'ın ağabeyi Hüsnü Yıldız, kardeşinin cenazesini almak için Malatya Cumhuriyet Savcılığına başvurmuş, daha sonra Merkez Moğultay Mahallesi'nde kurduğu çadırda açlık grevine başlamıştı.