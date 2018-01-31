Tunceli'de 30 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de düzenlenecek terör operasyonları öncesi sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 30 bölge, 1 Eylül 2018\'e kadar geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla, Tunceli\'de 30 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Tunceli Valiliği\'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

\"Valiliğimiz öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla; emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince 16.10.2017 tarihli ve 2017/11003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01 Kasım 2017-01 Eylül 2018 tarihleri arasında 30 bölgede \'geçici özel güvenlik bölgesi\' kararı alınmıştır.\"

Valilik açıklamasında, özel güvenlik bölgesi ilan edilen bölgelerin isimleri işe şöyle sıralandı:

\"İl Merkezi: Bali Deresi, Kurutlu Deresi, Kutuderesi Vadisi bölgesi, Tabantepe bölgesi, Karameşetepe bölgesi, Vazgürtepe bölgesi; Ovacık: Eroğlu Mahallesi, Mercan Dağları, Kıran Deresi, Kınıkan Tepe, Golan Yaylası, Eğreci Mahallesi, Dülbektaşı bölgesi, Yarpuzlu Mahallesi, Alisırtı Geçidi, Dalav Yaylası, Karagöl Yaylası, Kurugöl Yaylası, Kurt Yaylası, Bastır Yaylası, Çeşme Yaylası, Yel Yaylası, Ganekastik bölgesi, Çığırlı Yaylası, Karadere bölgesi; Nazımiye: Tavuklu-Doğantaş köyleri, Dokuzkaya bölgesi; Pülümür: Yoncalık Yaylası, Sarıgül Yaylası; Hozat: Kinzir Ormanları.\"

