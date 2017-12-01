Tunceli'de 30 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de güvenlik güçleri terör örgütlerine yönelik düzenleyecekleri operasyonlar öncesi, sivillerin zarar görmemesi için 30 ayrı bölge, 14 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle sivil vatandaşların zarar görmemesi için Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 30 ayrı bölgede 2 Aralık 2017- 16 Aralık 2017 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, halkın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine, mülki amir izni olmadan yasaklanan yerler şöyle:

\"İl merkezi, Bali deresi, Kurutlu deresi, Kutuderesi vadisi bölgesi, Tabantepe bölgesi, Karameşetepe bölgesi, Vazgürtepe bölgesi, Ovacık ilçesinde Eroğlu mahallesi, Mercan dağları, Kıran deresi, Kınıkan tepe, Golan yaylası, Eğreci mahallesi, Dülbektaşı bölgesi, Yarpuzlu mahallesi, Alisırtı geçidi, Dalav yaylası, Karagöl yaylası, Kurugöl yaylası, Kurt yaylası, Bastır yaylası, Çeşme yaylası, Yel yaylası, Ganekastik bölgesi, Çığırlı yaylası, Karadere bölgesi, Nazimiye ilçesindeki Tavuklu-Doğantaş köyleri, Dokuzkaya bölgesi, Pülümür ilçesindeki Yoncalık yaylası, Sarıgül yaylası ve Hozat\'ın Kinzir ormanları.\"

