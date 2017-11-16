Tunceli'de 30 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ kent merkezi ve 4 ilçe kırsal kesiminde yürütülen operasyonlar nedeniyle 30 ayrı bölge, 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 30 ayrı bölgenin, özel güvenlik bölgesi ilan edildiği duyuruldu. Valilik açıklamasında, \"Halkımızın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine, mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir\" denildi. Tunceli Valiliği, 17 Kasım ile 1 Aralık tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerleri şöyle sıralandı:

İl merkezi; Bali Deresi, Kurutlu Deresi, Kutuderesi Vadisi bölgesi, Tabantepe bölgesi, Karameşetepe bölgesi, Vazgürtepe bölgesi; Ovacık İlçesi\'ndeki Eroğlu Mahallesi, Mercan Dağları, Kıran Deresi, Kınıkan Tepe , Golan Yaylası, Eğreci Mahallesi, Dülbektaşı bölgesi, Yarpuzlu Mahallesi, Alisırtı Geçidi, Dalav Yaylası, Karagöl Yaylası, Kurugöl Yaylası, Kurt Yaylası, Bastır Yaylası, Çeşme Yaylası, Yel Yaylası, Ganekastik Bölgesi, Çığırlı Yaylası, Karadere bölgesi; Nazimiye İlçesi\'ndeki Tavuklu-Doğantaş köyleri, Dokuzkaya bölgesi; Pülümür İlçesi\'ndeki Yoncalık Yaylası, Sarıgül Yaylası ile Hozat İlçesi\'ndeki Kinzir Ormanları.\"