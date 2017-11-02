T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli'de 30 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ kırsalında güvenlik güçlerince, terör örgütlerine yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 30 ayrı bölge, 2-16 Kasım tarihleri süresince özel güvenlik bölgesi ilan edildi

02 Kasım 2017 15:06

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ kırsalında güvenlik güçlerince, terör örgütlerine yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 30 ayrı bölge, 2-16 Kasım tarihleri süresince özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Tunceli Valiliği\'nden yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 30 ayrı bölgede, 2-16 Kasım tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişlerin yasaklandığı belirtilen açıklamada, \"İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir\" denildi. Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerler, şöyle: 
\"İl merkezi; Bali Deresi, Kurutlu Deresi, Kutuderesi  vadisi bölgesi, Tabantepe bölgesi, Karameşetepe bölgesi, Vazgürtepe bölgesi, Ovacık İlçesi\'ne bağlı Eroğlu Mahallesi, Mercan Dağları, Kıran deresi, Kınıkan Tepe , Golan yaylası, Eğreci Mahallesi, Dülbektaşı bölgesi, Yarpuzlu Mahallesi, Alisırtı Geçidi, Dalav Yaylası, Karagöl Yaylası, Kurugöl Yaylası,  Kurt Yaylası, Bastır Yaylası, Çeşme Yaylası, Yel Yaylası, Ganekastik Bölgesi, Çığırlı Yaylası, Karadere bölgesi, Nazimiye İlçesi\'ndeki Tavuklu-Doğantaş köyleri, Dokuzkaya bölgesi, Pülümür; Yoncalık Yaylası, Sarıgül Yaylası ve Hozat İlçesi\'ndeki Kinzir ormanları\"

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TUNCELİ DHAKasımTunceli ValiliğiTunceliOvacık Pülümür HozatNazımiyeCanBali Deresi Kurutlu Deresi KutuderesiTabantepeKarameşetepeVazgürtepeOvacıkEroğlu Mahallesi Mercan Dağları KıranKınıkan TepeGolanEğreci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24