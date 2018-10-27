Tunceli'de 2 askerin şehit olmasına çifte soruşturma

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Nazımiye ilçesi kırsalında PKK\'lı teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşulları nedeniyle donma tehlikesi geçiren 12 kişilik timdeki 2 askerin kaldırıldıkları hastanede şehit olmasının ardından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Tunceli Valiliği, Nazimiye ilçesi Sarıyayla köyü Sarıbudak mezrası kırsalında donma tehlikesi geçiren 12 kişilik timden 2 askerin şehit olduğu olayla ilgili açıklama yaptı. Olayın ayrıntıların yer verilen açıklamaya göre; 22 Ekim günü Nazımiye kırsalında, karayolu ulaşımı olmayan 2 bin 300 metre rakımlı bölgeye 12 kişilik askeri tim helikopterle indirildi. Tam teçhizatlı tim, PKK\'lı teröristlere yönelik pusu faaliyeti yürütürken, dün olumsuz hava koşulları baş gösterdi. Bunun üzerine bölgeye, timin alınması için askeri helikopter sevk edildi. Ancak helikopter, tüm denemelere karşın, görüş mesafesinin kısıtlı olması, olumsuz hava koşulları ve sarp arazi yapısı nedeniyle bölgeye ulaşamadı.

KARADAN BİRLİKLER SEVK EDİLDİ

Bunun üzerine karadan birlikler sevk edildi. Terörist eylemi ve el yapımı patlayıcı riskine karşın birlikler bölgeye ulaşmayı başardı. İkisi hipotermiye giren 12 kişilik askeri tim, güvenlik bir bölgeye getirildi. Bölgeden helikopterle alınan 12 asker, Tunceli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan askerlerden hipotermiye giren 2 asker, tüm müdahalelere karşın şehit oldu. 10 asker ise yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Valilikten olayla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı

\"\'Son teröristin de etkisiz hale getirilmesi\' hedefi doğrultusunda, aralıksız sürdürülen Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, teröristlerin kış üslenme bölgelerini kontrol altına almak ve alan hakimiyetini devam ettirmek için Mazgirt, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçeleri kırsal alanında çok sayıda tim ile pusu faaliyetleri yürütülmektedir. Bu faaliyetler kapsamında; Nazımiye kırsalında, (2 bin 300 metre) rakımlı, karayolu ulaşımı olmayan sadece helikopter faaliyeti ile veya yaya olarak gidilebilen bölgeye, mevsim koşullarına uygun tam teçhizatlı, (12) kişiden oluşan timimiz 22 Ekim 2018 tarihinde helikopter ile indirilmiştir. Pusu faaliyeti icra eden timimizin, ani gelişen olumsuz hava koşullarından etkilenmesi sebebiyle 26 Ekim 2018 tarihinde geri çekilmesi talimatı verilmiştir. Ancak, helikopterin defaten bölgeye ulaşmaya teşebbüs etmesine ve muhtelif tehlikeler atlatmasına rağmen, görüş mesafesinin kısıtlı olması, olumsuz hava koşulları ve sarp arazi yapısı nedeniyle, havadan tahliye gerçekleşememiştir. Aynı zamanda karadan yaya olarak da timimize ulaşılmaya çalışılmıştır. Terörist eylemi ve EYP (El Yapımı Patlayıcı) riskine rağmen karadan ulaşan takviye birliklerimizce tim personeline ilk müdahale yapılmış 2 kahraman evladımızın hipodermi tanısı ile güvenli bir bölgeye getirilmesi sağlanmış hava koşullarının kısmen düzelmesi ile yoğun bir çaba sonucunda helikopterin bölgeye ulaşımı sağlanmış ve timimizin Tunceli Devlet Hastanesine sevki gerçekleşmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef 2 kahraman evladımız şehit olmuş, 10 kahraman evladımız muayenelerine müteakip taburcu edilmişlerdir. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet, kederli ailelerine ve Aziz Milletimize sabır ve başsağlığı.\"

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilik ayrıca olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, \"Olayla ilgili olarak Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli; Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’nca da idari soruşturma başlatılmıştır\" denildi.