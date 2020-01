Tunceli'de, 15 Temmuz şehitlerini anma programında duygusal anlar

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Valiliği, Belediye ile Milli İrade ve Demokrasi Derneği\'nin (MİDDER) ortaklaşa düzenlediği \'15\'inci Ayında 15 Temmuz Destanı\' programında, darbe girişiminde şehit olanlar anıldı. Duygusal anların yaşandığı toplantıda, gaziler ve şehit yakınları, 15 Temmuz\'a dair anılarını anlattı.

Tunceli Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu\'nda düzenlenen \'15\'inci Ayında 15 Temmuz Destanı\' programına, Vali Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ubeyde İpek, MİDDER Genel Başkanı Serhat Çağ, Marmaris\'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı korurken şehit olan Tuncelili polis Nedip Cengiz Eker\'in annesi Güzel Bahar, babası Nihat Eker ile 15 Temmuz gazileri ve şehitlerinin yakınları ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Programda ilk olarak konuşan MİDDER Genel Başkanı Serhat Çağ, \"Halkın gücü her zaman her gücü yener. 15 Temmuz gecesi de halkın iradesi hain darbecileri yenmiş ve hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ile darbeciler gerekli cevapları almışlardır. 15 Temmuz şehitlerini unutursak kanımız kurusun. Onlar bizim her daim yüreğimizde yaşayacaklardır\" dedi.

Marmaris\'te Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı korurken şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker\'in babası Nihat Eker\'in yaptığı konuşma sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin fotoğrafı sahnedeki perdeye yansıtılırken anne Güzel Bahar Eker, gözyaşlarına boğuldu. Şehit babası Nihat Eker, oğlunu devlet imkanları ile okutup, polis yaptığını belirterek, \"Evladımı devletimizin bana sağladığı imkanlarla büyüttüm, yetiştirdim, okuttum, benim gibi devlet memuru oldu. Evladım Nedip Cengiz Eker, üniversite ve askerlik görevini bitirdikten sonra İzmir Polis Meslek Yüksek Okulu\'nu 2003 yılında bitirdi. Memuriyet hayatına atıldı. 6-7 yıl İstanbul\'da görev yaptı. 3 yıl Ağrı Doğu Beyazıt İlçesi\'nde doğu hizmetini bitirerek Muğla\'nın Marmaris İlçesi\'ne tayin oldu. 15-16 Temmuz 2016 Temmuz gecesi, Marmaris\'te alçakça gerçekleştirilen darbe teşebbüsünde Sayın Cumhurbaşkanı\'mıza yönelik suikast girişimini engellemek amacıyla FETÖ\'cü bordo bereli, yüksek rütbeli özel kuvvetler ve MAK timiyle çıkan çatışmada, devletimin varlığını ve bağımsızlığını korumaya çalışırken şehit olmuştur\" dedi.

Vali Tuncay Sonel ise konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişiminde halk iradesinin galip geldiğini, hainlerin gerekli dersleri aldığını belirtti. Vali Sonel, şunları kaydetti:

\"Hatırlamak istemediğimiz o geceyi unutmayacağız. Unutmamak için de böyle programlarla gündeme getireceğiz. O gece asker içerisine, emniyet içerisine, kurumlara sızmış; devlet içinde kendini devlet sanan hainleri gördük. Bu memleketin parasıyla alınan silahı, bu memleketin güzel insanlarının üzerine sıktılar. Ama şunu unutmuşlardı: Bu ülkenin gerçek sahipleri yani halk iradesi, halkın iradesi, hain darbecileri ezip geçti yani halk iradesi her zaman galip gelir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Özel Harekât, Ankara\'daki merkezimiz bombalandı. Türkiye\'nin dört bir yanından 250 şehidimiz oldu. Binlerce gazimiz oldu. zor bir süreçti ama Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın dirayetiyle, milletimizin azmiyle, o gece bertaraf edildi. Hani derler ya \'Her şerde bir hayır var\' ve bu devletin içine sızmış çürük elmalar, bir bir temizlenmeye başlandı. Ve daha güçlü çıktık Allah\'ın izniyle. Bu memleket kolay kazanılmadı.\"

Dün olduğu gibi bugün de memleket üzerinde hâlâ oyunlar oynandığını ifade eden Vali Sonel, \"Bu memlekete, bu memleketimizin güzel insanlarına, bu topraklara, bu toprakları vatan yapan ecdadımıza karşı, hepimizin sorumluluğu var. Bir kere birlik ve beraberliğimizden taviz vermeyeceğiz, çok çalışacağız ve bu memleketimiz, bu bayrağımızın, bu milletimizin kıymetini bileceğiz. Öncelikle Yüce Rabbim vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, birlik ve beraberliğimize göz diken hainlere, bunun adın ister FETÖ olsun, ister PKK olsun, ister DEAŞ, ister DHKP-C olsun, fırsat vermesin. Artık Tunceli terörle anılsın istemiyoruz. Bunu her konuşmamda ifade ediyorum. Tunceli, güzel insanların, misafirperver insanların olduğu bir şehir, bir coğrafya. Pülümür\'ün balıyla, Munzur\'un güzelliğiyle, ters lalesiyle, Ulukale dutuyla, birbirinden değerli insanlarıyla, endemik bitkileriyle güzel bir coğrafya. Ve biz diyoruz ki bu güzel coğrafyada kahraman güvenlik güçlerimiz kahramanca görev yapıyor. O dağlarda teröristlere göz açtırmıyor, Allah\'ın izniyle açtırmayacağız da. Yani bunun adı bazen FETÖ olur, bazen PKK olur, bazen başka terör örgütleri olur. Lütfen birlik ve beraberliğimizi bozmayalım\" diye konuştu.

Programda 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları da o güne dair anılarını anlattı. Program, belgesel gösteriminin ardından anma toplantısıyla sona erdi.



