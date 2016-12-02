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Yaşam

Tunceli ve Karaman'ın ilçelerinde okul tatili

Yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli ve Karaman'ın ilçelerinde okullar tatil edildi

02 Aralık 2016 02:21

Tunceli’nin Pülümür ilçesiyle Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Tunceli Valiliği, hava muhalefeti nedeniyle Pülümür ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Tunceli genelinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ve yarın ara verildiği bildirildi. Sarıveliler Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının ilçede etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanan zorluklar nedeniyle ilçe genelindeki tüm okulların bugün öğleden sonra ve yarın tatil edildiği kaydedildi.

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