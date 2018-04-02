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Tunceli Valisi'nden çatışmada yaralanan uzman çavuşa balayı sözü

Ferit DEMİR-Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, geçtiğimiz Cumartesi günü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Celil Kartal'ı tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi'nde ziyaret etti

02 Nisan 2018 18:25

Ferit DEMİR-Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, geçtiğimiz Cumartesi günü PKK\'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Celil Kartal\'ı tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi\'nde ziyaret etti. Vali Sonel, nişanlı olduğunu öğrendiği yaralı askere, düğününden sonra eşiyle birlikte istediği ülkede balayı yapma sözü verdi.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile birlikte, geçen Cumartesi günü, Kutuderesi Vadisi\'nde 3 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Celil Kartal\'ı tedavi gördüğü Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi\'nde ziyaret etti. Ziyarette Vali Sonel\'e çatışma anını anlatan Kartal, arazide 3 teröristin olduğunu fark etmesi üzerine el bombası attığını belirterek, \"Arazide ilerliyorduk. Bir kayalığın önündeydim. 3 teröristin ilerlediğini görünce el bombası attım. Diğer kayalığın arkasındaki arkadaşım da el bombası attı. O esnada teröristin bağırdığını gördüm. Sonra ikinci teröristin bulunduğu yere de el bombası attım. O da sustu. Diğer teröristin üzerine de el bombası attım. O terörist de 2 el bombasını bana attı. Bu sırada teröriste 5 metre kadar yaklaştım. Sonra terörist  benim attığım el bombası sonrası, bağırarak havaya ateş etti ve öldü. Teröristin attığı el bombasının şarapnel parçasıyla omuzumdan yaralandım\" dedi.
Çatışma anını dinleyen Vali Tuncay Sonel, yaralı askere, \"Evli misin, bekar mısın?\" diye sordu. Vali Sonel, nişanlı olduğunu ve yakında düğününü yapacağını söyleyen Kartal\'a 
\"Düğün sonrası ister yurt içi ister yurt dışında, nerede istersen balayı yap ve bütün masrafları söz olsun bizler karşılayacağız\" dedi.
Vali Sonel, çatışma sırasında gösterdiği kahramanlığı nedeniyle Kartal\'ı alnından öperek kutladı
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