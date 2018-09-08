Tunceli Valisi ile Ferhat Tunç, sosyal medyada atıştı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel\'in sosyal paylaşım sitesinden belediyenin ışıklandırma yaptığı ağaçların fotoğraflarının yer aldığı paylaşımı, şarkıcı Ferhat Tunç eleştirince tartışma çıktı. Tunç, Tunceli\'deki orman yangınlarına seyirci kalındığını öne sürdü. Vali Sonel ise provokasyon yapmakla suçladığı Tunç\'a, \"Teröristleri tek tek etkisiz hale getirince, huzur şehri olunca, virane olan yerler güzelleşince, Munzur\'da doğa sporları, fabrikalardan ihracat yapılınca, çocuklar, yaşlılar başta olmak üzere vatandaşların devletimize sevgisi artınca rahatsız oluyorsunuz\" sözleriyle yanıt verdi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından belediye tarafından kentte ışıklandırılan ağaçların 3 kare fotoğrafını, \'Tunceli...Ağaçlarımız da ışıl ışıl... Tanımakla başlar her şey...\' sözleriyle paylaştı. HDP\'den Tunceli milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Ferhat Tunç ise Vali Sonel\'in bu paylaşımının altına, \"Evet Sayın Vali Hazretleri, sayenizde günlerdir Dersim\'in bütün ağaçları ışıl ışıl yanıyor. Dalında yuva yapmış kuşun yuvası, gölgesinde soluklanan kaplumbağanın evi, sümbülün, nergisin, papatyanın, keçinin, vaşağın, güvercinin hayat bulduğu Dersim\'in ağaçları cayır cayır, pardon ışıl ışıl yanıyor. Böyle plastikten yapay, doğal olmayan şeylerle gururlanmanıza gerek yok. Seyit Rıza Meydanı\'nda üç yüz altmış derece etrafınızda dönüş yapın ve duman tüten eserinizi görün ve eserinizle gururlanın. Siz koca vali hazretlerine doğal olmayan şeyler yakışmıyor\" yorumu yaptı

\'AKLI BAŞKA YERE ÇALIŞANLAR GÖRÜYOR DA İŞİNE GELMİYOR\'

Ferhat Tunç\'un yaptığı yoruma sert bir dille cevap veren Vali Sonel, Tunceli\'nin artık huzur kenti olduğunu belirterek, şunları yazdı;

\"Tunceli artık huzur şehri. Teröristler tek tek etkisiz hale getirilirken, bir yandan da devletimizin şefkatini vatandaşlarımıza gösteriyoruz. Başta istihdam olmak üzere birçok yatırım var. Örtü altı yangınlara da kontrollü gerekli müdahale yapıyoruz. Provokasyona gerek yok. Geçen yıl gelen araç sayısı 720 bin iken bu yıl ilk sekiz ayda 1 milyon 300 bin; oteller dolu, esnafımız memnun, istihdamda sonuncu iken açtığımız fabrikalarla ilk 10\'a girdik. Virane olan yerler çiçek gibi oldu. Munzur\'da artık baraj değil, rafting ve doğa sporları yapılıyor. Yapılanları vatandaşlarımız görüyor ve teşekkür ediyor. Sizler gibi aklı başka şeylere çalışanlar aslında görüyor da işine gelmiyor.\"

Vali Sonel ve Tunç arasında, sosyal medyadakı tartışma şu şekilde devam etti

Ferhat Tunç: Aklımızı sorgulamak yerine emrinizdeki tarım müdürünü çağırıp bilgi almanız daha doğru bir davranış olur. O örtü deyip basite aldığınız habitatta kaç canlı yaşıyor. İbrahim\'in ateşine su taşıyan karıncalar makam odanızın örtüsü altında yaşamıyor vali bey.

Vali Tuncay Sonel: Provokasyonda üzerinize yok. Teröristleri tek tek etkisiz hale getirince, huzur şehri olunca, virane olan yerler güzelleşince, Munzur\'da doğa sporları, fabrikalardan ihracat yapılınca, çocuklar, yaşlılar başta olmak üzere vatandaşların devletimize sevgisi artınca rahatsız oluyorsunuz. Provokasyonda üzerinize yok...

Ferhat Tunç: Ali Boğazı 13 gün, Bali Deresi 5 gün yandıktan sonra gönüllülerin müdahalesiyle söndü. Kutu Deresi 7 gündür yanıyor ve söndürmeye gidenleri engelliyorsunuz. Demek ki kabul ediyorsunuz Vali Bey. Kutu Deresi, Ali Boğazı, Bali Deresi\'ni bilinçli yaktık itirafıdır bu.

Vali Tuncay Sonel: Laf ebeliğinde üzerinize yok. İşiniz gücünüz provokasyon. Etkisiz hale getirdiğimiz teröristler kırmızı, mavi, turuncu, gri her türlüsü çıkınca haklısınız siz de ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Necmettin öğretmenimiz, işçimiz Mehmet Özdemir teröristlerce şehit edilirken nerdeydiniz? Ayrıca hassasiyetinizi geçen aylar yol çalışması sırasında il özel idare personelimiz olup, teröristlerce şehit edilen, alınteri ile ekmeğini kazanan işçimiz, dozer operatörümüz Şehit Mehmet Özdemir kardeşimizde gösterdiniz de; biz mi fark etmedik.

Vali Sonel ile Ferhat Tunç arasındaki tartışmaya çok sayıda takipçi de katıldı. Takipçilerin çoğu Vali Tuncay Sonel\'i haklı bularak, destek niteliğinde paylaşımlar yapıp, Tunç\'a tepki gösterdi.

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