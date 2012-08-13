Tunceli Valisi: Aygün'ü riske atmamak için operasyon yapılmayacak

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara



Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen, PKK tarafından kaçırılan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün can güvenliğini riske atmamak için bölgede operasyon yapılmayacağın söyledi.

CHP heyetiyle bir buçuk saatlik görüşmede, Vali Taşkesen, “Bölgede, arama kurtarma, tarama faaliyetleri yapacağız. Operasyon yapılmayacak” dedi.

Aygün’ü arama çalışmaları ise yoğun biçimde sürdürülüyor.



PKK resmen üstlenmedi



CHP’nin 6 kişilik Tunceli heyeti temaslarına başladı. Heyetteki isimlerden İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, T24’e, Tunceli Valisiyle yapılan görüşmeyi değerlendirdi. Valilikte, Aygün’ün kaçırılmasına ilişkin bilgelerin basında çıkanlardan farklı olmadığına dikkat çeken Sarı, “İki yeni unsur var. Biri PKK’nın bu işi resmen üstlenmemesi. Bu da, bir şaşırtmaca olarak başvurulan bir yöntem olarak değerlendiriliyor. Normal bir durummuş. Diğeri de bölgede operasyon yapılmayacak olması” dedi.



Aygün’ün ailesi: Operasyon istemiyoruz



CHP’li Sarı, Aygün’ün ailesinin, Tunceli Valisi’nden, “Operasyonlar yapılmasın” yönünde talepte bulunduğuna dikkat çekti. Ailenin çok üzgün ve tedirgin olduğuna dikkat çeken Sarı, Tunceli halkının da çok tepkili olduğuna dikkat çekti.