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Tunceli Valiliği: 10 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ,(DHA) - TUNCELİ Valiliği, Pülümür ve Ovacık ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava destekli operasyonlarda 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

18 Eylül 2018 03:32

TUNCELİ,(DHA) - TUNCELİ Valiliği, Pülümür ve Ovacık ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen hava destekli operasyonlarda 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Valilikten gece saatlerinde yapılan açıklamaya göre, gündüz saatlerinde Pülümür kırsalında 4, gece saatlerinde de Ovacık kırsalında 6 olmak üzere toplam 10 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Valiliğin resmi internet sitesinde yayınlanan ve bölgede operasyonların devam ettiği belirtilen bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
\"17 Eylül 2018 Tarihinde İl Jandarma Komutanlığımızca eylem yapma hazırlığı içerisinde bulunan teröristlere yönelik yapılan operasyonda Gündüz Tunceli-Pülümür Kırsalında (4), Gece Tunceli-Ovacık Kırsalında (6) terörist; toplamda (10) BTÖ mensubu terörist hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgemizde operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.\"

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