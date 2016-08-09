Tunceli Vali Yardımcısı tutuklandı

Tunceli Vali Yardımcısı Serdar Arslantaş 15 Temmuz soruşturması kapsamında tutuklandı.



2014 yılında Tunceli Vali Yardımcılığı'na atanan Serdar Arslantaş, 15 Temmuz soruşturması kapsamında Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla dün polis tarafından gözaltına alındı.



habertürk'ün haberine göre; gözaltına alındıktan sonra valilikteki odası ile evinde arama yapılan Arslantaş, Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



Arslantaş, çıkarıldığı mahkemece 'FETÖ' üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.