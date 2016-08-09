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15 Temmuz Darbe Girişimi

Tunceli Vali Yardımcısı tutuklandı

Vali Yardımcısı Serdar Arslantaş, 'FETÖ' üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı

09 Ağustos 2016 03:22

Tunceli Vali Yardımcısı Serdar Arslantaş 15 Temmuz soruşturması kapsamında tutuklandı.

2014 yılında Tunceli Vali Yardımcılığı'na atanan Serdar Arslantaş, 15 Temmuz soruşturması kapsamında Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla dün polis tarafından gözaltına alındı.

habertürk'ün haberine göre; gözaltına alındıktan sonra valilikteki odası ile evinde arama yapılan Arslantaş, Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Arslantaş, çıkarıldığı mahkemece 'FETÖ' üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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