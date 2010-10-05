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Yaşam

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN ERASMUS ANLAŞMASI TUNCELİ (A.A)

05 Ekim 2010 12:43

-TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN ERASMUS ANLAŞMASI TUNCELİ (A.A) - 05.10.2010 - Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ, Almanya'da faaliyet gösteren iki üniversite ile Erasmus anlaşması imzaladıklarını bildirdi. Boztuğ, Almanya'da Eğitim faaliyeti yürüten Köln ve Fahhochschule üniversitesinden Tunceli Üniversitesi'ne gelen akademik personelle görüşmede bulunduklarını belirtti. Tunceli Üniversitesi'nin yeni kurulan bir üniversite olmasına rağmen emin adımlarla yurt içinden ve yurt dışından pek çok üniversiteyle iş birliği anlaşmaları yaptığını ifade eden Boztuğ, ''Tunceli Üniversitesi'ni ziyaret eden Köln ve Fahhochschule üniversitelerinin akademik personelleri Prof. Dr. Carmen Kaminsky, Prof. Dr. Marks Ottersbach, Prof. Dr. Wolf Bukow ile Erasmus anlaşmaları imzaladık'' dedi.

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