Tunceli Üniversitesi'nde Erasmus sevinci

Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ, Erasmus Programı'na başvurularının kabul edildiğini bildirdi.



Prof. Dr. Boztuğ, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 ay gibi kısa bir zamanda Tunceli Üniversitesi'nin vizyonu ve misyonu ile Türkiye'nin köklü üniversiteleri arasına girmeyi başardığını ifade etti.



Akademik, idari personel ve öğrencilerin uluslararası hareketliliğini öngören Erasmus Programı'na üniversitelerinin dahil edilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Boztuğ, şöyle konuştu:



"Güzel bir gelişme yaşadık. 2008 yılı 24 Kasımda yaptığımız Erasmus Beyannamesi başvurusu kabul edildi. Erasmus Programı, küreselleşen dünyada renkli kültür yaratma, toplumların birbirini tanıma, öğrenme ve yüksek öğrenim olarak katkıda bulunmayı amaçlayan bir program. Akademik personel, bina ve bütçe konusunda sıkıntılarımız olması son derece doğal. Biz misyonumuz ve vizyonumuzla Türkiye'den Erasmus Programı için başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen 22 üniversite arasına girdik. Bu bizim için çok büyük bir başarı."



Tunceli Üniversitesinin 6 akademik personel ile eğitim ve öğretime başladığını anımsatan Prof. Dr. Boztuğ, şöyle devam etti:



"7 ay gibi kısa bir süre içinde 34 öğretim görevlisi ile 50 civarında akademik personel aldık. Bu konudaki alımlarımız devam ediyor. Eylül ayına doğru üniversitemizde 250 ile 300 arasında değişen akademik personelimiz olacak. 100'e yakın idari personelimiz olacak. Senatomuz bu konuda bir karar aldı. Bu yıl gerek mühendislik fakültelerimize gerekse de İktisadi İdari Bilimler Fakültemize bin, meslek yüksek okulumuza 1500 öğrenci alacağız. Şu anda Meslek Yüksek Okulu'nda mevcut bulunan 500 öğrenciyle önümüzdeki dönemde 3 bin öğrencimiz olacak."



Prof. Dr. Boztuğ, 3 bin yeni öğrencinin alımıyla birlikte yurt konusunda sıkıntılar yaşanabileceğini, bu konuda sivil toplum örgütleri ve duyarlı vatandaşlardan yardım beklediklerini ifade etti.



Rektör Prof. Dr. Durmuş Boztuğ, ayrıca üniversite bünyesinde Alevilik Araştırma Enstitüsü kurulması için de başvuruda bulunduklarını bildirdi.



