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Tunceli Üniversitesi tabelalarında 4 dilli dönem

Tunceli Üniversitesi Öğrencş Konseyi'nin girişimleri netice verdi; üniversitedeki tabelalar 4 dil seçeneği ile tekrar düzenlendi

23 Nisan 2014 16:55

Tunceli Üniversitesi'nde öğrenci konseyinin girişimi ve rektörlüğün de onayıyla çok dilli yaşama geçildi. Okuldaki bazı tabelalar Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça olarak düzenlenirken rektörlük uygulamanın resmileşmesi için YÖK'e başvurdu.

Milliyet gazetesinden Burcu Ünal'ın haberine göre, Tunceli Üniversitesi’nde öğrenciler önce çok dilli yaşama geçti, şimdi de üniversitenin adının “Munzur Üniversitesi” olarak değiştirilmesi için topladıkları imzalarla Cumhurbaşkanı’na gitmeye hazırlanıyorlar.

Tunceli Üniversitesi Öğrenci Konseyi, geçtiğimiz Ocak ayında üniversitede çok dilli yaşama geçilmesi için Rektörlük’e başvuruda bulundu. Rektörlük öğrencilerin başvurusunu kabul etti ve bu uygulamanın resmileşmesi için başvuruyu Mart ayında YÖK’e gönderdi. Henüz YÖK’ten yanıt gelmese de öğrenciler okulda çok dilli yaşama geçti. Önce üniversite kampüsü bahçesinde “Toplumsal Barış Meydanı” olarak adlandırılan alana Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça dillerinde “Toplumsal Barış Meydanı” yazılı bir tabela asıldı. Daha sonra “Öğrenci Konseyi Başkanlığı”nın kapısında bulunan tabela ile merkez kantin tabelası da yine 4 dilde düzenlendi. Tabelalarda yapılan değişiklikleri, okulda düzenlenen panel ve söyleşiler takip etti.

“Dünden Bugüne Alevilik” konulu panelin duyuruları 4 dilde hazırlanırken, panel boyunca da bu dillerde simultane tercüme yapıldı.

“Biz gençlere ülkemizin zenginlikleriyle ilgili büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Eğer biz gençsek ve gençlik gelecekse, gelecekte barış olmalı. Dillerimizle, kültürlerimizle barışılmalı, toplumsal barışın önündeki engeller kaldırılmalı” diyen uygulamanın mimarlarından Tunceli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Ferhat Güven, çok dilli yaşamın üniversite içerisinde de öğrenciler arasında köprü kurduğunu anlattı. Güven, Tunceli Üniversitesi’ne Adana’dan gelen bir öğrencinin kendisine, “Burayı ilk kazandığımda gelmeye çekinmiş hatta korkmuştum. Şimdi ise çok mutluyum. Çok dilli yaşam uygulamalarına da geçilmesiyle birlikte anladım ki burada insanlar ayırt edilmiyor, birleştiriliyor” dediğini aktardı. Üniversitede çok dilli yaşam uygulamalarında bir sonraki adım ise “Bahar Şenlikleri” olacak. Şenliklerde yine 4 ayrı dilde konuşan sunucuya yer verilecek.

 

Ankara'ya gidecekler

 

Çok dilli yaşam uygulaması başarıyla hayat geçirildikten sonra Tunceli Üniversitesi öğrencileri bu defa da üniversitenin adının “Munzur Üniversitesi” olarak değiştirilmesi için harekete geçti. İsim değişikliği için imza kampanyası başlatan öğrenciler, 14 Mayıs’ta da Ankara’ya giderek, imzaları Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sunacak.

 

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