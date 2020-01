Tunceli Üniversitesi Rektörü: Solcu hocaları gönderdim

Tunceli Üniversitesi Rektörü Durmuş Boztuğ, görev süresi biten bazı üniversite hocaları hakkında, ''Dediler ki burası 'Dersim', burada herkes solcu olsun, burada herkes Dersim Alevisi olsun, herkes Kürt olsun, herkes bizim gibi olsun. 'Hayır' dedim ve kovdum'' dedi.

Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Durmuş Boztuğ, üniversiteye dışarıdan getirdikleri bazı öğretim görevlilerinin görev sürelerini uzatmadan gönderdiklerini söyledi. Prof. Dr. Boztuğ, gönderilenlerin ortak yaşam kültürünü geliştiremediklerini öne sürerek, "Dediler ki burası ’Dersim’, burada herkes solcu olsun, burada herkes Dersim Alevisi olsun, herkes Kürt olsun, herkes bizim gibi olsun. ’Hayır’ dedim. Burası Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir üniversitesi burada herkes olacak, siz olmayacaksınız. Biz bunu evel Allah’ın izniyle yasaların kanunların bize verdiği yetkiyle bu birlikteliğimizi kardeşliğimizi daha da geliştireceğiz" dedi.

Tunceli’de hayırsever işadamı ve avukat Kemal Genç, 3 yıl önce bir cinayete kurban giden eşi Sakine Genç adına Pertek İlçesi’nde Tunceli Üniversitesi’ne yerleşke yapma kararı aldı. 2 milyon liraya malolacak yerleşkenin temeli bugün törenle atıldı. Törene, Rektör Prof.Dr. Durmuş Boztuğ, Pertek Kaymakamı Kürşat Güleryüz, eski Pertek Kaymakamı ve Malatya Vali Yardımcısı Murat Çağır, Tunceli Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz, ile vatandaşlar katıldı. Törene CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, geçikmeli gelince, törenin sonuna yetişti.

Başka ülkenin hükümetini mi öveyim?

Pertek Spor Salonu’ndaki törende konuşan Rektör Prof.Dr. Durmuş Boztuğ, kısa sürede büyük projelere imza attıklarını ve üniversitenin hükümetin desteğiyle büyüdüğünü söyledi. Boztuğ, şöyle dedi: "Türkiye’de en son kurulan ama hızla gelişen üniversitelerin arasında en ciddi mesafeyi Tunceli Üniversitesi aldı. 2008 Mayıs ayında kurulan üniversitemiz, bu globalleşme sürecinin birlikte yaşama sürecinin en önemli aktörü Tunceli Üniversitesi’dir diyebilirim. Öğretim görevlisi sayımız hızla arttı şu an 3 binden fazla öğrencimiz var ve yakın zamanda üniversite kampus alanının ve yeni yerleşkesinin temelini attık. Her alanda hızla büyüyoruz ve Türkiye’de en hızlı büyüyen üniversitelerden biriyiz şu an.

Sevgili Pertekliler, ben bu hizmetleri söylediğim zaman diyorlar ki, efendim rektörümüz hükümeti övüyor. Sevgili Pertekliler ben başka bir ülkenin hükümetini mi öveyim. Bu hükümetimiz bu devletimiz, bakın size rakam arz ediyorum bir milyon bütçeden 44 milyon bütçeye çıktık. 300 öğrenciden 4 bin öğrenciye, 4 bin metrekare alandan 30 bin metrekare alana çıktı üniversitenin alanı. 29 personelden 600 personele çıktı üniversitemiz. Bütün bunlar bu devletin bu hükümetin imkanları ile olmuştur. Elbette ki, bir vatandaş olarak bırakın rektörlüğü, devletimize, milletimize, ülkemize elbette ki teşekkür edip şükran duygularımı arz etmem gerekiyor."

Rektör Prof.Dr. Boztuğ, Tunceli Üniversitesi’nde şu an yaptıkları ’mayanın tuttuğunu’ belirterek, 2008 yılı Eylül ayında Tunceli’ye geldiğimde yaptığı basın toplantısında, "Allah’ın izniyle Tunceli Üniversitesi’nde, devlet büyüklerimizin yardımıyla dört tane olayı hayata geçireceğiz dedim. Bir; Tunceli Üniversitesi’nde hiç kimse Alevi -Sünni diye dışlanmayacak. İki; Tunceli Üniversitesi’nde hiç kimse, devrimci, ülkücü , dindar, solcu, sağcı diye dışlanmayacak. Üçüncüsü; Tunceli Üniversitesi’nde hiç kimse Türk, Kürt, Zaza diye dışlanmayacak. Dördüncüsü ise; Tunceli Üniversitesi’nde hiç kimse başörtülü olan veya olmayan diye dışlanmayacak. Ben herkes bizim birinci sınıf yurttaşımızdır dedim. Ve bugün üniversitemizde yaşanan huzur ve rahat ortamı da bunun kanıtıdır" dedi.

Rektör Prof. Dr. Durmuş Boztuğ, üniversiteye daha önce başka üniversitelerden getirilen ve 40-B kapsamında görev yapan öğretim görevlilerinin görev süreleri bitimde görev sürelerini uzatmadan gönderildiklerini söyledi. Prof.Dr. Boztuğ, "Üniversiteye 40-B ile gelen bazı görevlilerin görev sürelerini bitirdiklerini, bunların görev sürelerini uzatmadıklarını anlatırken, "Ortak yaşama, ortak yaşama kültürünü geliştiremediler. Dediler ki burası; Dersim, burada herkes solcu, burada herkes Dersim Alevisi, Kürt, herkes bizim gibi olsun. ’Hayır’ dedim. Burası Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir üniversitesi burada herkes olacak, siz olmayacaksınız. Biz bunu evel Allah’ın izniyle yasaların kanunların bize verdiği yetkiyle bu birlikteliğimizi kardeşliğimizi daha da geliştireceğiz" diye konuştu.

Hayırsever Pertekli işadamı Kemal Genç, eşi sakine Genç adına böyle bir bina yapmanın kendisini ve bütün Perteklileri gururlandırdığını söyledi. Konuşmaların ardında binanın yapılacağı alana gidilerek temel atma töreni yapıldı. (DHA)

