TUNCELİ ŞEHİTLERİ İÇİN ELAZIĞ'DA UĞURLAMA TÖRENİ

TUNCELİ’nin Nazimiye ilçesi kırsalında, operasyonda olan jandarma özel harekat timlerinin bulunduğu alanda etkili olan soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi geçiren ve kaldırıldıkları hastanede şehit olan 2 asker, Elazığ\'da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Jandarma uzman çavuşlar Ferruh Dikmen ve Asım Türkel, Nazimiye ilçesinde düzenlenen operasyon alanında, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle girdikleri hipotermi sonucu kaldırıldıkları Tunceli Devlet Hastanesi\'nde dün akşam şehit oldu. Gece yarısı Elazığ\'a getirilen şehit askerler için havalimanında bugün sabah saatlerinde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül ve askeri yetkililer katıldı.Şehit naaşları, tören alınana getirilerek buradaki katafalka konuldu. Daha sonra şehit özgeçmişlerinin okunmasından sonra dualar yapıldı. Törende konuşan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, vatan üzerinde emelleri olan hainlere fırsat verilmemesi gerektiğini belirterek, \"Adeta fare gibi dağlarda kaçacak delik arayan teröristleri son terörist kalmayıncaya kadar tek tek öldüreceğiz. Çünkü bu vatan kolay kazanılmadı. Şehitlerimize bir kez daha Allah\'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun, makamları Ali olsun, Allah şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına, milletimize sabır versin, baş sağlığı diliyoruz. Yüce Rabbim vatanımızı, milletimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, ezanımızı, bayrağımızı bozmak isteyenlere, bu güzel vatan uğrunda çeşitli emelleri olan hainlere fırsat vermesin, şehitlerimizin tekrar mekanları cennet olsun. Yüce Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin ayağına taş değdirmesin\" dedi. Konuşmanın ardından her iki şehidin naaşı da Mersin\'e uğurlandı

Görüntü Dökümü

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-Şehit naaşlarının tören alanına getirilişi

-Askeri tören

-Tunceli Valisi Tuncay Sonel\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)-