Birçok ilde okullara kar tatili

Tunceli’de ve Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Pülümür ve Ovacık ilçelerimizde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

Bitlis

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Tatvan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizde 10.01.2022 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 10.01.2022 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 10.01.2022 Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan Mutki ilçesinde de eğitim öğretime bir gün ara verildiği öğrenildi.