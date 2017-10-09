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Tunceli Ovacık'ta motosiklet festivali düzenleyecekler

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUMLU motosiklet gezgini Namık Kemal Başbay, Tunceli'de ziyaret ettiği Ovacık Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu ile uluslararası motosiklet festivali düzenlemek için görüş alışverişinde bulundu

09 Ekim 2017 17:52

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUMLU motosiklet gezgini Namık Kemal Başbay, Tunceli\'de ziyaret ettiği Ovacık Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu ile uluslararası motosiklet festivali düzenlemek için görüş alışverişinde bulundu.
Bodrum\'un Dereköy Mahallesi\'nde yaşayan ve motosikleti ile yaptığı dünya turları ile tanınan Bodrum Motosiklet Kulübü üyesi, evli ve iki çocuk babası 53 yaşındaki Namık Kemal Başbay, bir ay önce motosikleti ile Güney Doğu ve Doğu illeri turuna çıktı. Tunceli\'nin Ovacık ilçesine uğrayan Başbay, TKP\'li Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu\'nun konuğu oldu. 7 motosiklet gezgini ile Munzur Nehri kenarında motosiklet gezisi yapan Başbay ve Maçoğlu, 2018 yılının bahar aylarında Ovacık\'ta uluslararası motosiklet festivali yapılması için karar aldı.
Başbay, \"Maçoğlu\'na Ovacık ve doğu illerinin güzelliklerini yansıtacak motosiklet federasyonu projemizi açıkladığımızda çok heyecanlandı ve hemen kabul etti. Ovacık ve Tunceli bölgesi motosiklet tutkunları ve gezginleri için muhteşem güzelliklere sahip bir bölge. Kendisi de yavaş yavaş motosiklet tutkunu olmaya başladı. Ona da kısa zamanda bir motosiklet alacağız ve festivalin detayları ile ilgili önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya geleceğiz. Mütevazı konuksever ve alçak gönüllü Maçoğlu ile birlikte bu projeyi hayata geçirdiğimizde dünyanın bir yerinden motosiklet gezgini Ovacık\'a gelecek\" dedi.

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