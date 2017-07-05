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Politika

Tunceli merkezli 4 ilde terör operasyonu

Valilik tarafından açıklama yapıldı

05 Temmuz 2017 17:53

Tunceli merkezli 4 ilde PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 16 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK'nın şehir yapılanması olan sözde sivil savunma birlikleri mensuplarına yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Bu çerçevede Tunceli'nin yanı sıra İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon yapıldığı aktarılan açıklamada, operasyonda 13'ü Tunceli'de olmak üzere toplam 16 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Tunceli'de PKK'lıların bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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