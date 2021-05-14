Tunceli İl Özel İdaresi’nde çalışan teknikere “ayağa kalkmadın” cezası

Tunceli İl Özel İdaresi Harita Kadastro Teknikeri Özgür Kılıç’a, Genel Sekreter Nazif Yıldırım’ın ziyareti sırasında ayağa kalkmadığı gerekçesiyle kınama cezası verildi.

Cumhuriyet gazetesinden Kayhan Ayhan'ın haberine göre, Tunceli İl Özel İdaresi’nde Harita Kadastro Teknikeri olarak görev yapan Özgür Kılıç hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım’ın ziyareti sırasında ayağa kalkmadığı için disiplin soruşturması açıldı. Kılıç’a kınama cezası verildi. Savunma hakkının ihlal edildiğini ve kendini savunmasının engellendiğini kaydeden Kılıç, verdiği itiraz dilekçesinde cezanın bozulması ve kaldırılmasını istedi.

Kılıç, itiraz dilekçesinde söz konusu soruşturma sürecinde ve ceza verilirken bazı usul ve esaslara uyulmadığını kaydederek savunmanın yetersiz görüldüğüne ilişkin bilgi verilmediğini aktardı. Kılıç, dilekçede, “Savunma hakkım bilerek ve isteyerek ihlal edilmiş, bilgi edinme hakkım elimden alınmıştır. Disiplin Kurulu ve Disiplin Amirleri yönetmeliği ve ek çizelgeye göre İl Özel İdaresi’nin disiplin amiri Vali veya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri’dir. Amirlik yetkisi devredilmeyecek yetkiler arasında olduğundan Vali Yardımcısı tarafından verilen ceza, usul açısından hatalıdır” ifadelerini kullandı.