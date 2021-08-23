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Tunceli Hozat'taki orman yangını altı gündür sürüyor

Yangına müdahale edilmediği belirtildi.

23 Ağustos 2021 15:33

Tunceli'nin Hozat ilçesinde askeri operasyonun ardından altı gün önce başlayan orman yangını sürüyor. Yangına müdahale edilmediği belirtildi. 

Kurukaymak Köyü Koçeri mezrasında 18 Ağustos günü başlayan yangının, bölgede askeri operasyon başlatılması akabinde çıktığı iddia edildi. Yangına hiçbir müdahalede bulunulmaması nedeniyle geniş bir ormanlık alanın küle döndüğü kaydedildi. 

Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF), Twitter hesabından video yayınlayarak, "Ovacık ve Hozat'taki birçok yerleşim alanı duman altında" dedi.

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