T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli, Harçik'de geceyarısı operasyonu

Kalabalık bir PKK'lı grubun tespit edilmesi sonucu gece yarısı saat 24.00 sularında 2 kobra helikopteri bölgeyi yoğun bombardıman altına aldı...

07 Mayıs 2011 03:00

T24  - Tunceli merkez Harçik - Sütlüce köyü arasında kalan bölgede kalabalık bir PKK'lı grubun tespit edilmesi sonucu gece yarısı saat 24.00 sularında 2 kobra helikopteri bölgeyi yoğun bombardıman altına aldı

Tunceli merkeze yaklaşık 8 km uzaklıkta bulunan çatışma bölgesinde helikopterlerin yaptığı yoğun bombardıman şehir merkezinde izlenirken bölge yaklaşık 1 saat boyunca bombardıman altında tutuldu. 



Alınan bilgiye göre Sütlüce köyü ile Harçik köyü kırsal alanında operasyonda olan Jandarma özel hareket timlerinin kalabalık PKK'lı grubu tespit etmesi ile birlikte bölge önce askerler tarafından makinalı tüfekler ile yoğun ateş altına alındı. PKK'lı grubun bulunduğu bölgeye iyice yaklaşan özel haraket timleri PKK'lıların bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına alırken dağlık alana doğru kaçarak kayalık bölgede gizlenmek isteyen PKK'lıların bulunduğu alan bu kez de Kobra helikopterli tarafından bir saat boyunca yoğun şekilde bombalandı. Helikopter bombardımanı Şehir merkezi tarafından izlenirken yoğun bombardımanda ölen yada yaralanan PKK'lıların olup olmadığı bilinmiyor. Gece yarısı bölgeye havadan ve karadan takviye birlikler sevk edilirken gece yarısından sonrada bölgede zaman zaman şiddetli çatışmaların yaşandığı öğrenildi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24