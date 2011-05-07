Tunceli, Harçik'de geceyarısı operasyonu

T24 - Tunceli merkez Harçik - Sütlüce köyü arasında kalan bölgede kalabalık bir PKK'lı grubun tespit edilmesi sonucu gece yarısı saat 24.00 sularında 2 kobra helikopteri bölgeyi yoğun bombardıman altına aldı

Tunceli merkeze yaklaşık 8 km uzaklıkta bulunan çatışma bölgesinde helikopterlerin yaptığı yoğun bombardıman şehir merkezinde izlenirken bölge yaklaşık 1 saat boyunca bombardıman altında tutuldu.







Alınan bilgiye göre Sütlüce köyü ile Harçik köyü kırsal alanında operasyonda olan Jandarma özel hareket timlerinin kalabalık PKK'lı grubu tespit etmesi ile birlikte bölge önce askerler tarafından makinalı tüfekler ile yoğun ateş altına alındı. PKK'lı grubun bulunduğu bölgeye iyice yaklaşan özel haraket timleri PKK'lıların bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına alırken dağlık alana doğru kaçarak kayalık bölgede gizlenmek isteyen PKK'lıların bulunduğu alan bu kez de Kobra helikopterli tarafından bir saat boyunca yoğun şekilde bombalandı. Helikopter bombardımanı Şehir merkezi tarafından izlenirken yoğun bombardımanda ölen yada yaralanan PKK'lıların olup olmadığı bilinmiyor. Gece yarısı bölgeye havadan ve karadan takviye birlikler sevk edilirken gece yarısından sonrada bölgede zaman zaman şiddetli çatışmaların yaşandığı öğrenildi.







