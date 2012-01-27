Tunceli-Erzincan karayolunda çığ düştü: 40 kişi çığ altında

T24 - Tunceli-Erzincan karayolunun 40'ncı kilometresinde Çığ tünelinin yakınında çığ düşmesi sonucu 40 yolcusuyla 1 yolcu otobüsü, gazetecilerin içinde bulunduğu araç ve tırlar mahsur kaldı..



Tunceli-Erzincan karayolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Karayolunda mahsur kalan aralarında basın mensuplarının da bulunduğu vatandaşların kurtarılması için çalışma yapılıyor.



Tunceli-Erzincan karayolunun 45. kilometresindeki 1 ve 2 No’lu çığ tünellerinin bulunduğu mevkide sabah saatlerinde birden fazla yere çığ düştü.



Ulaşıma kapanan karayolunun bu bölgesinde yolcu otobüsü, minibüs, cenaze aracı ve çok sayıda otomobil mahsur kaldı.



Karayolları ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı. Kar yağışının etkili olduğu bu bölgede yer yer ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Yetkililer yağan kar yağışı nedeniyle zemin kayganlaştığını çığ riskinin devam ettiğini belirterek sürücüleri uyardı. Yolda kalan kamyon ve tırları kurtarmak için de ekipler çekici desteği sağlıyor.



Tunceli’den çığ düşen bölgeye gelen basın mensuplarının bulunduğu aracın önüne de Tunceli-Erzincan karayolunun 40. kilometresindeki çığ tünelinin olduğu bölgede çığ düştü.



Karayolu bu bölümde de ulaşıma kapandı. Basın mensuplarının aracının da aralarında bulunduğu çok sayıda araç burada mahsur kaldı.



Yolun açılarak buradaki vatandaşların kurtarılması için ekipler bölgede çalışma başlattı.

