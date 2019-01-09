T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli-Erzincan karayolu trafiğe açıldı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)-  ÇIĞ düşmesi sonucu dün akşam kapanan Tunceli- Erzincan karayolu, yapılan çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde trafiğe açıldı

09 Ocak 2019 12:41

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)-  ÇIĞ düşmesi sonucu dün akşam kapanan Tunceli- Erzincan karayolu, yapılan çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde trafiğe açıldı.
Tunceli-Erzincan karayolunun 30\'uncu kilometresinde bulunan Zağge mevkiinde dün akşam saatlerinde birçok bölgede çığ düştü. Çığın düşmesiyle Karayolları Tunceli Şube Şefliği\'nce karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Dün gece saatlerinde bölgeye gönderilen ekiplerin yaptığı yoğun uğraş sonucu Tunceli- Erzincan karayolu bu sabah saatlerinde trafiğe açıldı.
Öte yandan Erzincan karayolunda bulunan Pülümür ilçesine bağlı Cankurtaran mevkiinde ise aşırı tipi ve fırtına nedeniyle ulaşım tek yönlü sağlanıyor. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferit DEMİRTUNCELİ DHATunceli ErzincanTunceliErzincanZağgeKarayolları TunceliDünErzincanPülümürCankurtaran
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24