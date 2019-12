Tunceli Erdoğan’a, Erdoğan Tunceli’ye karşı sertti

Partisinin Tunceli Merkez İlçe Kongresi'nde konuşan Tayyip Erdoğan, sert eleştirilerde bulundu. Başbakan Erdoğan pankartları indiren Tunceli Belediye Başkanı'na tepki gösterdi. Ankara'da kabul ettiği Tunceli Belediyesi'ne her ay ekstra yardım yaptıklarını hatırlattı ve o araç gereçleriyle pankartları indirmesini eleştirdi.



Başbakan Erdoğan Tunceli'de partisinin merkez ilçe kongresinde konuştu:



Bunların esenlik diye bir derdi yok. Biz ise esenlik içinde huzur içinde olsbun istiyoruz.



Milletimiz daha gelişmiş demokrasiye gelişmiş yaşam standartına kavuşmuş olsun. Çocuklar daha iyi eğitim olsun.



Hastalarımıza daha iyi sağlık hizmetlerine kavuşsun, her türlü ihmali haksızlığı gidermek istiyoruz. İlerlemeden rahatsızlık duyanlar bu milletin hayrını düşünmüyorlar.



Bu milletin menfaatini düşürmüyorlar. Hak ve hukukun gelişmesinden rahatsız olanlar bölgenin selametini düşünmüyorlar.



Bizim derdimiz insana hizmet etmek efendi olmak değil



Bölge insanının gözünde telaş korku karamsarlık değil daima iyimserlik ümit, heyecan görmek istiyoruz. Tunceli Belediye Başkanı Başbakan olarak bana gelmiştir. Anakara'da kabul edip sıkıntılarını dinledikten sonra hükümet olarak ekstra Tunceli Belediyesi'ne her ay araç gereç yardımlarını gönderdik ki belediye ayağa kalksın.



Başbakanın Tunceli'ye gelişini ortaya koyan pankartları belediye araç gereçleriyle toplamanın hangi insani yaklaşım tarzına uyduğunu Tuncelili kardeşlerime bırakıyorum. Ayaklanmaya davet eden yaklaşımlar içeren açıklamalar yapmak bu ülkenin barışına katkı değil.



Tunceli bizim dönemimizde üniversite ili haline geldi. Turnceli'yi çok sevdiğini sözleyen şu Munzur deresine niçin köprüyü yapamadılar.



Protesto gösterileri



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Tunceli’ye bugün yaptığı ziyaret öncesine DTP’liler kentte protesto gösterisinde bulundu. Ellerinde terörist Abdullah Öcalan’ın posterleri bulunan ve PKK lehine slogan atan göstericiler AKP il binasına siyah çelenk bıraktı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kentte Elazığ’dan gelen su altı arama timi Munzur Çayı’nda bomba araması yaptı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin merkez ilçe kongresine katılıp, çeşitli açılışlar yapacağı Tunceli’ye gelişinden önce kentte DTP’liler tarafından protesto gösterileri düzenlendi.



DTP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis, Belediye Başkanı Songül Erol Abdil’in de aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi saat 11.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Ellerinde terörist Abdullah Öcalan’ın fotoğrafları bulunan göstericler sık sık, ‘Tayyip seni istemiyoruz’, ‘Yaşasın halkların kardeşliği’, ‘Yaşasın onurlu mücadelemiz’, ‘PKK halktır, halk burada’, ‘Öcalansız dünyayı başınıza yıkarız’, ‘Erdoğan Dersim’den defol’ sloganları attı.



Kışla Caddesi üzerinde bulunan AKP il başkanlığı binası önüne kadar yürüyüyen göstericiler burada oturma eyleminde bulundu. AKP il binası önüne siyah çelenk bırakılmasının ardından DTP İl Başkanı Murat Polat, yaptığı basın açıklamasında Başbakan Erdoğan’ın Kürt sorununa başkışını eleştirip, Tunceli halkının Erdoğan’ı istemediğini iddia etti. Açıklamanın ardından göstericiler sloganlar atarak dağıldı.



Munzur Nehri de kontrol edildi



Başbakan Erdoğan’ın Tunceli ziyareti nedeniyle Elazığ, Bingöl, Malatya ve Erzincan’dan takviye güvenlik güçleri kente geldi. Kentin bütün cadde ve sokakları güvenlik güçleri tarafından tutulurken, iki Süper Kobra helikopter sürekli kentin üzerinde uçuş yaptı. Tunceli’nin merkezinden geçen Munzur Çayı’nda ise Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı balık adamlar, su altında dedektörle bomba araması yaptı. Gerginliğin hakim olduğu kentte tüm işyerinin açık olduğu gözlendi.



Elazığ havaalanı pistini açtı



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ana uçağıyla birlikte beraberinde İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ve bölge milletvekilleriyle Elazığ Havaalanı’na indi.



Yaklaşık 250 kişi tarafından karşılanan Erdoğan, Elazığ Havaalanı’na yeni yapılan pistin açılışını yaptı. Erdoğan, “Elazığ’a uluslararası uçuşların yapılacağı bir pist yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Pistin yapımı için 50 milyon YTL harcadık. Bu havaalanına terminal binası yakışmıyor. Buraya yeni bir terminal binası yapacağız, Elazığ Havaalanı uluslararası hale gelecek” dedi. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra helikopterlerle Tunceli’ye hareket etti.