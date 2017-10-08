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Tunceli Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı, hastalar tahliye edildi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ Devlet Hastanesi'nin bodrum katında yangın çıktı

08 Ekim 2017 02:35

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ Devlet Hastanesi\'nin bodrum katında yangın çıktı. Kantine sıçrayan yangın nedeniyle hastalar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Tunceli Devlet Hastanesi\'nin bodrum katında, bugün saat 22.30 sıralarında elektrirk kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak kantine sıçradı. Hastane yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan da hastane personelinin yardımıyla yatan hastaları tahliye etti. Yatarak tedavi gören yaklaşık 70 hasta, kentte başka bir hastane olmadığı için belediye ve emniyete ait otobüslerle ambulanslarla yerleştirildi.
Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Tuncay Sonel, \"Herhangi bir can kaybının olmaması büyük bir şans. İtfaiye ve AFAT ekiplerimiz kısa sürede müdahaleyi yaptı. Yangın tamamen kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışmaları sürüyor. Hastanede yatan 70 hastamız, emniyetimize belediyemize ve diğer kurumlara ait araçlara geçici olarak sevk edildi. Çaelışmaların ardından hastalar hastaneye alınacak\" dedi.
Yangını soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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