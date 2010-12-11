Tunceli, Dersim oluyor!

T24- Tunceli İl Genel Meclisi, şehrin isminin Dersim olarak değişmesine karar verdi. Kararı İçişleri Bakanlığı'da kabul ederse kentin adı değişecek.



Tunceli İl Genel Meclisi’nin BDP'li 6, CHP'li 5 ve Emek Parti’li 3 üyesi, Tunceli'nin adının Dersim olarak değiştirilmesi için önerge verdi.

Belediye Başkanı Edibe Şahin ve sivil toplum temsilcilerinin de katıldığı toplantıda daha sonra oylamaya geçildi.

17 üyeli Meclis'te önerge 14 oyla kabul edildi. AK Parti’li üç üye çekimser kaldı.

Meclis Başkanı Serdar Erdoğan, aldıkları kararın temenni kararı olduğunu söyledi. Karar İçişleri Bakanlığı’nca kabul edilirse kentin adı değiştirilecek.