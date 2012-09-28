Tunceli'ye Dersim, Güroymak'a Norşin, Aydınlar'a Tillo ismi iade ediliyor!

Adları değiştirilen şehirlere eski isimlerinin verilmesi için yapılan başvuruları gündemine alan Meclis İçişleri Komisyonu, teklifleri Başbakan Tayyip Erdoğan'a sundu. Erdoğan, "Hazırlığı yapın, hepsini birlikte değiştireceğiz" dedi. Öneriler yasalaşırsa Tunceli Dersim, Güroymak Norşin, Aydınlar Tillo olacak.

Recep Yeter imzasıyla Yeni Şafak'ta yayımlanan habere göre, AKP'li Muammer Güler'in başkanlığını yaptığı İçişleri Komisyonu'na gelen başvurular, tek tasarıda birleştirilerek Meclis gündemine alınacak.

Komisyona teklif veren AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis'in Güroymak ilçesine yeniden Norşin adının verilmesini istedi. 1990'da ismi değiştirilen Bitlis'in Aydınlar ilçesine eski ismi Tillo'nun iadesi için yapılan başvuruya 15 vekil imza attı. Teklifte "Aydınlar ismi halk tarafından benimsenmedi" denildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün de 10. Yıl Nutku'nda Güroymak'ın ismini Norşin olarak teleffuz ettiğine işaret eden Kiler, 'Norşin ismi ilçenin tarihiyle bağını daha doğru ifade etmektedir' dedi.

Başbakan Erdoğan'ın Dersim katliamı için devlet adına özür dilemesinin ardından Tunceli'nin isminin değiştirilmesi için de başvuruldu. Tunceli'nin isminin Dersim olarak değiştirilmesi yönündeki teklifin altında ise BDP'li Sebahat Tuncel'in imzası bulunuyor. 1935'te Tunceli yapılan Dersim'le birlikte Tillo ve Norşin için teklifler de Erdoğan'a iletildi. Bölge vekilleri teklifleriyle ilgili tek bir tasarı hazırlanacağını söyledi.

İsmi değişti tarihi yeniden yazıldı

Osmanlı döneminde 1879 yılında vilayetlerin kurulmasıyla kayıtlara Dersim vilayeti olarak geçen Tunceli, Cumhuriyet döneminde 'Munzur Vilayeti Teşkilatı ve İdaresi Hakkında Kanun Layihası' görüşmelerinin başladığı 7 Kasım 1935 tarihine kadar devletin tüm resmi belgelerinde 'Dersim' olarak kalmıştı. Söz konusu görüşmeler sırasında 'Munzur' olarak değiştirilmek istenen ilin adı, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın teklifi üzerine 'Tunceli' olarak kaldı.