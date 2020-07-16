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Tunceli'de "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir" diyerek video paylaşan polisler görevden uzaklaştırıldı

16 Temmuz 2020 00:28

Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçesinde "Türkiye’nin en çirkin kadınları nerede?" sorusunun yer aldığı videoya ilişkin görüntüde yer kamu görevlilerinin açığa alındığını bildirdi.

Aralarında polislerin olduğu ve "Türkiye’nin en çirkin kadınları nerede?" sorusunun yer aldığı videoya ilişkin Tunceli Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Valilik açıklamasında, “Nazımiye ilçemizde görev yapan kamu görevlilerince çekildiği tespit edilen, bazı sosyal medya ortamlarında paylaşılan ve vatandaşlarımızı rencide edici nitelikte söz ve davranışlar içeren videoyu, çeken ve yayımlayanlar hakkında gerekli soruşturma Valiliğimizce başlatılmış ve ilgililer hakkında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır. Konunun hassasiyetle takipçisi olacağımız hususu kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi. (İHA)

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