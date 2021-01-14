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Yaşam

Tunceli’de şüpheli bir şekilde ölen 8 yaban keçisi için suç duyurusu

14 Ocak 2021 19:56

Tunceli'de şüpheli bir şekilde ölen 8 yaban keçisi için bölgedeki avukatlar savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda hayvanların ölümüne sebep olan şüphelilerin belirlenerek haklarında dava açılması talep edildi.

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