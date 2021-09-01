Tunceli’de şimdi de Kutuderesi bölgesi yanıyor

Tunceli’de, Tanzi ve Fırtına Veli Çeşmesi bölgelerinin ardından şimdi de Kutuderesi bölgesinde orman yangını çıktı. Tunceli Valiliği, yangına karadan ve havadan müdahale edildiğini açıkladı.

Kutuderesi’nde çıkan yangının ardından Tunceli Valiliği’nin sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

“Munzur Vadisi Milli Parkı Fırtına Veli Çeşmesi üzerindeki bölgede 29 Ağustos tarihinde başlayan yangın bu saat itibariyle tamamen kontrol altına alınmış, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar gece geç saatlere kadar sürecek olup yarın sabah erken saatlerden itibaren Jandarma, AFAD, Orman İşletme ve Milli Parklar ekiplerimizce arazi tedbir amaçlı olarak kontrol edilecektir.

Merkeze bağlı Kutudere üzerinde başlayan yangına karadan müdahalenin yanı sıra havadan da müdahaleye başlanmış olup, sabah erken saatlerden itibaren tekrardan çalışma başlayacaktır.” (ANKA)