Gülistan Doku için yapılacak miting öncesi valilikten eylem yasağı

Tunceli'de Gülistan Doku ve son dönemde kentte yaşanan cinsel şiddet vakalarına karşı düzenlenmek istenen miting öncesi, Tunceli Valiliği'nden 15 günlük eylem ve etkinlik yasağı geldi.

5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2. Sınıf öğrencisi Gülistan Doku için öğrenci arkadaşları tarafından yapılan eylemler sürerken, Gülistan'ın bulunması ve son dönemlerde kentte yaşanan cinsel şiddet vakalarına karşı yarın 'Çocuklarımıza sahip çıkmak için' mitingi düzenleneceği duyuruldu.

Mitinge, Tunceli Barosu, HDP, CHP, Demokratik Halklar Federasyonu ve tüm toplumsal kesimlerin katılacağı belirtilmişti.

TIKLAYIN - Gülistan Doku için yapılacak mitinge katılım çağrısı

Valilik'ten 15 günlük eylem ve etkinlik yasağı

Tunceli Valiliği ise bugün yaptığı açıklamada kentte, vali ve kaymakamlığın uygun gördüğü eylemler dışında tüm etkinlik ve eylemlerin 16 Ocak-30 Ocak tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

Valiliğin açıklamasında şöyle denildi:

"İlimizde sağlanan huzur ve güven ortamından rahatsızlık duyan müzahir kitlelerce günümüzde meydana gelen üzücü hadiseler çeşitli propaganda yöntemleriyle gerçeğe aykırı bir şekilde kullanıp kamuoyunun tepkisini ortaya çıkarmak ve bunu canlı tutmak amacıyla sık sık sokak eylemleri gerçekleştirmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu grupların, etkinliklerde son günlerde ilimizde meydana gelen asayişe müessir olaylar üzerinden kışkırtıcı eylem ve söylemlerle kişi, kurum ve kuruluşları hedef haline getirerek halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri ve toplum psikolojisinde infiale neden olacak şekilde algı oluşturmaya çalıştıkları bilinmektedir."