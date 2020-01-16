Gülistan Doku için yapılacak mitinge katılım çağrısı

Dersim Emek ve Demokrasi Güçleri, kendisinden 11 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ve Pertek’te 15 erkek çocuğun cinsel istismara uğramasına ilişkin yarın düzenleyecekleri mitinge katılım çağrısı yaptı.

“Yozlaştırmaya geçit vermeyeceğiz. Kentimize, çocuklarımıza, geleceğimize, sahip çıkıyoruz” sloganıyla düzenlenecek miting Seyit Rıza Meydanı’nda saat 10.00’da başlayacak.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Dersim Şube Başkanı Şükran Yılmaz, son zamanlarda kentte taciz, tecavüz ve kayıp olaylarının yaşandığını hatırlatarak, “Dersim’de son zamanlarda alışılmayan durumlar yaşanıyor. Çocuklara yönelik taciz, tecavüz ve Gülistan Doku’nun kayıp olması gibi. Onların yaşadıklarına bugün sessiz kalmamalıyız. Eğer sessiz kalırsak, toplumsal geleceğin önünü de kapatmış oluruz. Bundan dolayı yapmış olduğumuz miting önemlidir. Herkesin katılmasını bekliyoruz” dedi.

Mitinge, Tunceli Barosu, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokratik Halklar Federasyonu ve tüm toplumsal kesimlerin katılacağını belirten Yılmaz, mitingin tüm kesimlerin bir araya geleceği bir platform olacağını dile getirdi. (MA)