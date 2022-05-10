Tunceli'de Koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı

Tunceli İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, kentte Koronavirüs vakası sayısının sıfırlandığını belirterek, "İl merkezi ve ilçelerde de aktif vakamız kalmadı" dedi.

Koronavirüs salgınında Türkiye’de ilk vaka, Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart günü açıklandı. Tunceli’de ise ilk Covid vakası 11 Nisan’da tespit edildi ve zamanla artış gösterdi.



Kent genelinde 200 kişilik filyasyon ekibi kuruldu. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyona alınması, temaslıların tespiti ve hastalara ilaç götürülmesi gibi görevleri yerine getiren filyasyon ekipleri salgınla mücadelede etkin rol oynadı.



Türkiye’de salgın etkisini yitirirken, Tunceli’de hem hastanede tedavi gören hem de il genelinde aktif vaka kalmadı.



İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, vaka sayısının sıfırlandığını belirterek, "Yaz aylarında da ciddi bir nüfus artışı bizi beklemekte o yüzden vatandaşlarımızın Covid-19’a karşı gerekli tedbirleri almasını istiyoruz" diye konuştu. (DHA)