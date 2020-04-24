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Koronavirüs

Tunceli'de Koronavirüs hastası kalmadı

24 Nisan 2020 11:01

Tunceli Valiliği, kentte tespit edilen 8 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasının hepsinin taburcu olduğunu açıkladı. Kentteki hastanelerde Koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadı.

Tunceli'de Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi tamamlanan 8 hasta taburcu edildi. Tunceli Valiliği, dün yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Tunceli'de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan E.D. (27) adlı hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip taburcu olan hasta sayımız 8 oldu. Şükürler olsun. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Valiliğin Twitter hesabından konu hakkında yapılan açıklamada son hastanın taburcu edildiği ana ait görüntülere yer verildi.

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