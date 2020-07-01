Tunceli'de Gülistan Doku için düzenlenen eyleme katılan 5 öğrenci KYK yurdundan atıldı

Yurt müdürlüğünden öğrencilerin yurttan atıldığını haber veren tebligata, “12-14 Ocak’ta iç ve dış nizamiyede eyleme katıldığınız, yurt bina ve eşyalarına zarar verdiğiniz, yurtta huzuru bozulduğu ve idarenin çalışmasını güçleştirdiğiniz tespit edilmiştir. Bu nedenle Yurt idare ve işletme yönetmeliği kınama cezası ile yurttan süresiz çıkarma cezası ile tecziye edildiniz” denildi.

Bursları da kesildi

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre yurttan atılan 5 öğrenciden 4’ü okudukları bölümlerden mezun olurken, soruşturmanın haziran ayı başında tamamlamasıyla 5 öğrencinin bursu da kesildi.

Yurttan atılan Munzur Üniversitesi öğrencisi Hivda Tekkaynar, Gülistan Doku’nun bulunması için yaptıkları eylem nedeniyle kendisiyle birlikte 4 kişinin yurttan atıldığını ifade ederek, başlatılan soruşturma sonuçlanmadan 4 kişinin mezun olduğunu söyledi. Haklarında başlatılan soruşturmada, “Gülistan Doku’nun bulunması eyleminin kendilerinin başlatıldığı” yönünde isnatlarda bulunulduğunu dile getiren Tekkaynar, “Eylemi bizim başlatmadığımızı, zaten bir eylemin olduğunu ve biz de katıldığımızı söyledik. Bize ‘Sizlik bir sıkıntı yok, en fazla uzaklaştırma alırsınız’ dediler. Okulların kapanmasıyla birlikte yurttan atılan birçok arkadaşımız mezun olduğu için çıkışlarını vermişlerdi. Bir arkadaşımız da uzaklaştırma almıştı. Hem evime kağıt göndererek hem de arayıp yurtla ilişkimin kesildiğini söylediler. Şu an kalacak yerim yok. Zaten kirada yaşayan öğrencileri ev sahipleri çıkartmak istiyor. Dersim’de evler pahalı, bursum da kesildi. Ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.

“Arkadaşımızın akıbetini soracağız!”

Gülistan Doku için yapılan eyleme yurttaki tüm öğrencilerin katıldığını söyleyen Tekkaynar, “Hatta yürüyüş de yapmıştık. Sonuçta bir arkadaşımız kayıp, ne olduğunu merak ediyoruz. Gülistan Doku da bir öğrenci ve bizim arkadaşımızdı. Onun için ses çıkarmamıza bile izin vermiyorlar. Üniversitede de aynı durumlar yaşanıyor. Memurların gözü hep üzerimizde. Biz eylem yaptığımızda yurdun memuru bize destek oldu. ‘İyi güzel bir şey yapıyorsunuz, hava soğuk mont ve ayakkabı giyin öyle çıkın’ diyorlardı. Bundan sonra neden böyle bir şey yaptılar. Hatta bir memur ‘Bize sizin isimlerinizi polis verdi, biz sizi yurttan atmak istemezdik’ dedi. Onların elinden de bir şey gelmiyor. Biz yine de arkadaşımızın akıbetini öğrenmek için vazgeçmeyeceğiz sormaktan” dedi.