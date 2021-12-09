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Çevre

Tunceli'de 2 dağ keçisini öldüren avcılara 126 bin TL ceza

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan iki dağ keçilerini vuran iki avcıya26 bin TL para cezası uygulandı. 

09 Aralık 2021 12:58

Tunceli’de avlanması yasak 2 dağ keçisini silahla vurarak öldüren 2 avcıya, 126 bin TL para cezası uygulandı. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerince Çemişgezek ilçesi Aliboğazı mevkiinde yapılan denetimlerde ışıkları kapalı vaziyette seyir halinde olan bir traktör tespit edildi. Yapılan kontrolde sırtlarında av tüfekleri bulunan 2 avcı ve traktörün arka kısmında silahla vurularak öldürülmüş 2 dağ keçisi görüldü. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için avlanması yasak olan keçileri vuran 2 avcıya 126 bin TL ceza uygulandı.

Ekipler, avcıların silahlarına da el koyarak haklarında yasal işlem başlatılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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