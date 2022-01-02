Tunceli'de avcılar koruma altındaki yaban keçisini vurdu

Tunceli'de kaçak avcılar nesli tükenme tehlikesi atında bulunan bir dağ keçisi vurdu.



Tunceli-Erzincan kara yolu Nazimiye yol ayrımı mevkisinde kaçak avcılar, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir dağ keçisini vurdu. Yoldan geçen vatandaşlar dağ keçisini yaralı halde görünce Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma ve Milli Park ekipleri sevk edildi.

Ekipler vatandaşların yardımıyla vurulan dağ keçisini bulunduğu bölgeden aldı. Yaralı hayvan tedavi edilmek üzere götürülürken, kaçak avcıların yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)