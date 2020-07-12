"Tunceli ikinci Hasankeyf olmasın!"

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde bulunan ve 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen İndere bölgesine taş ocağı kurulması için ruhsat verildi. Daha önce yine taş ocağı için faaliyete geçirilen ve inançsal olarak önemli bir yer olan bölge için mücadele veren köylüler, "Burası ikinci Hasankeyf olmasın" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde bulunan ve 2011 yılında 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen İndere bölgesinde, şimdi de 10 hektarlık alan hammadde üretimi için Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’ne 5 yıllığına verildi. Köylüler, daha önce yine taş ocağı için faaliyete başlanan bölgedeki çalışmalar nedeniyle eyleme geçmiş ve projeden vazgeçilmişti.

Köy muhtarı Soner Bulat, “Su kaynaklarımız oradan geliyor. Meralarımızın bir kısmı orada. Ekili alanlarımıza zarar verecek. Tarihi yerlerimiz, bizim ziyaretlerimiz var orada. İnançsal olarak kutsal bir yer bizim için. Taşocağı açıldığı zaman buralar yok olacak. Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’ne dilekçe yazdık. Daha önce de burada taşocağı açmak istediler ancak bizim tepkimiz nedeniyle vazgeçtiler. Umarım bu sefer de öyle olur. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kazı yapılacaktı

Güneyharman Köyü muhtarı Önder Alim de "Taşocağına ayrılan bölge kuzeyde ve bu bizim rüzgârımızı kesecek. Köyümüz için kirliliğe neden olacak. Hayvancılık ve tarımla geçiniyoruz. Taşocağı açılırsa biz burada yaşayamayız. Köyümüzü terketmek zorunda kalacağız. 10 yıl önce yapılan çalışmanın çirkinliği de gözümüzün önünde duruyor. Burası tarihi açıdan önemli mağaraların bulunduğu eski bir yerleşim yeri. Bu nedenle sit alanı olmuştur. Tunceli müze müdürü ile de görüştük. Kazı başlatacaklarını söylediler. Oranın bozulmamasını istiyoruz" diye konuştu.