Tunceli'de 54 yaşındaki kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli merkeze bağlı Çiçekli Köyü Tosuncuk Mezrasında kaybolduğu ileri sürülen 54 yaşındaki Selime Uçar’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Köylülerin de katıldığı çalışmalarda, yaklaşık 100 kişilik bir grubun aradığı Selime Uçar’ın kaybolmasına ve arama çalışmalarına dair ANKA Haber Ajansı’na bilgi veren Tunceli AFAD Müdürü Cem Erdoğan, şunları söyledi:

“54 yaşındaki Selime Uçar’ın yakınları, sabah kalktıklarında yatağında olmadığını fark ediyorlar. Önce köyde kısa bir arama yapıyorlar ancak bulamayınca 112 Acil Çağrı merkezini arıyorlar. Bunun üzerine bizim arama-kurtarma ekibimiz, AFAD gönüllüler grubu, Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği, jandarma ve köylülerin de katıldığı yaklaşık 100 kişi ile aramalar sürüyor. Şu ana kadar henüz bir iz bulamadık. Jandarma zaman zaman drone ile de havadan görüntü alıyor.”

Çalışmaların sonucunda Uçar’ın cansız bedenine ulaşıldı.